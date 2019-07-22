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Sanatçı nesiller Altındağ Ulucanlar'da 

Onlarca değişik branştan, birbirinden değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı, sanatçı nesiller yetişmesine aracılık ediyor.
Sanatçı nesiller Altındağ Ulucanlar'da 

Birçok sanat dalından yüzlerce eser, Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'nda eğitim gören öğrencilerin elinde hayat buluyor. Her yaştan öğrenciye kapılarını açan Sanat Sokağı sanatçıları, yaz tatilini verimli aktivitelerle değerlendirmek isteyenleri atölyelerine davet ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımız kültürle, sanatla buluşmasına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerinde katılacakları bir kurs belki de ileride severek yaptıkları bir mesleğe de dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

ULUCANLAR'A DAVET

Ulucanlar Sanat Sokağı sanatçılarından, ressam Nedret Munzur ise resim yapmaya gönül veren çocuklarla yakından ilgileniyor. "Yaş sınırlaması olmaksızın her yaştan resimsevere ders veriyorum. Çocuklarla iletişimim çok iyi olduğu ve çocukları çok sevdiğim için ağırlıklı olarak çocuklara ders veriyorum. Onların minik ellerine yön vermek, hayallerini kağıda aktarmalarına yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor." diyen Nedret Munzur, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen herkesi atölyesine davet etti.

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GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUZ

Çocukların mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenmesini isteyen Munzur, "Çocuklar yaz tatillerini boş boş geçirmesinler. Günümüzde çocuklar elektronik bağımlısı... Aileler çocuklarını; ekranın, tabletin, televizyonun başından kaldırmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Halbuki bir uğraşları olsa, sanatla ilgilenseler, resim yapsalar bir sorun kalmaz. Ne kadar sanatla iç içe olurlarsa, o kadar sevgi dolu olurlar. Buraya derse gelen çocuklarım ders gününü iple çektiklerini söylüyorlar. 5-11 yaş arasında 10 küçük öğrencim, en büyüğü 70 yaşında olan 6 yetişkin öğrencim var. Birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz." ifadelerini
 

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