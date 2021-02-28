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Sanatın Merkezi Sincan’da Yükseliyor

Sincan Belediyesi, kültür ve sanata ev sahipliği yapmak için artık gün sayıyor. İlçenin çehresinin değiştirecek Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatına ara verilmeden devam ediliyor.
Sanatın Merkezi Sincan’da Yükseliyor

Sincan Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde yer alacak projelerinden olan Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatında sona geldi. Yüzde 90’ı tamamlanan binanın artık iç bölümleri ve montajlama işlemlerine geçildi.

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Ankara’nın Sayılı Kültür Merkezi Olacak 
Pandemi koşullarına riayet edilerek çalışmaları sürdüren ekipler, Sincan’a yeni bir yüz kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Hız kesmeden devam eden Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatı tamamlandığında ise vatandaşların tüm ihtiyacını karşılayacak.

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Proje içerisinde 3200 kişilik Düğün Salonu, Çok Amaçlı Salon, 373 kişilik Yemekhane, Kütüphane, Hanımlar Lokali, 140 araçlık Otopark ve sanatın her daim icra edileceği sergi ve fuaye Alanları yer alacak.

Sincan Belediyesinin iddialı projesi kültür ve sanatın merkezi olmaya hazırlanırken Ankaralıların da vazgeçilmezi olacak. Merakla beklenen dev proje iki ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak.

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