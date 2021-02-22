Ankara’nın 12. OSB’si olarak 2018 yılında tüzel kişiliği kurulan, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin arsa tahsis kuraları çekildi.

Ankara Mobilyacılar Odası tarafından çalışmaları başlatılarak, siteler esnafının desteği ile kurulan Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin paydaşları arasında T.C. Ankara Valiliği, Elmadağ Belediyesi ve Ankara Sanayi Odası’da bulunuyor.

Elmadağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın ev sahipliği yaptığı programa, Elmadağ OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı ve Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Müsiad Ankara Başkanı Hasan Basri Acar ve OSB ön katılımcıları katıldı.

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda, Elmadağ OSB için ön katılımda bulunan yatırımcılar, noter huzurunda kuralarını çekerek yerlerini belirlediler. Altyapı projeleri bakanlık tarafından onaylanan OSB’de Mart ayında ihale sürecinin başlayarak alt yapı temelinin atılması ve 2022 başında fabrikaların kurulması planlanıyor.

İlk kurayı Osb Başkanı olarak çeken Hüseyin Taklacı, Elmadağ OSB’nin yatırımcılara, ülkemize ve mobilya sektörüne hayırlı uğurlu olmasını diledi. Taklacı, konuşmasında “Ankara Siteler on binlerce işyeri ve yüz binleri aşan iş gücü potansiyeli ile ülkemizin, en eski ve en büyük mobilya üretim sanayilerinden biri. Ancak çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olması, 3-5 katlı dikey yapılardan ve metre kare olarak küçük atölyelerden oluşması, gerek sosyal alan gerek üretim için yeterli alana sahip olmaması ve belli bir organize yapısı olmaması nedeniyle OSB Statüsüne alınamamış ve mahalle yapısında bir semt olarak kalmıştır.”

“Bu sebeple belirli sınırlar içerisinde, giriş çıkışları belli olan 21. Yüzyıla yakışır AR-GE Merkezi Sosyal Donatı alanları, eğitim ve üretim alanları ile Türk mobilyasını en üst seviyeye taşıyacak bir OSB kurulması için çalışmaları başlatmanın ve bu aşamaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Elmadağ Osb, toplamda 116 hektarlık alanda, Siteler’e 40 Km mesafede, 43 ili birbirine bağlayan Ankara-Samsun karayolu yanıbaşında, Ankara-Sivas Otobanı projesi üzerinde, Lalabel Yüksek hızlı tren istasyonuna 9 km mesfede, Çin’i Avrupaya bağlayan demir İpekyolu projesi yanında, konvansiyonel tren hattı güzergahın da bulunuyor.

Proje tamamlandığında ilk etapta farklı büyüklüklerde 100’ün üzerinde fabrika ve 20.000’in üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor.