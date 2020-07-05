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'Sanayi kenti Bursa'nın haziran ihracatı salgın öncesindeki rakamlara yaklaştı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan haziran ayında 156 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi.
'Sanayi kenti Bursa'nın haziran ihracatı salgın öncesindeki rakamlara yaklaştı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan haziran ayında 156 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye 931 milyon 355 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa, yılın ilk yarısında 5 milyar 509 milyon 969 bin dolarlık dış satımla İstanbul'un ardından en fazla ihracat yapan ikinci il oldu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayısta düşen Bursa'nın ihracat rakamları, normalleşme süreciyle geçen yıllardaki rakamlarına yaklaştı.

Bursa'dan geçen yılın haziran ayında 1 milyar 65 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam 2020'nin aynı döneminde 931 milyon 355 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracatı, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların da aralarında olduğu otomotiv endüstrisi yaptı. Sektör temsilcilerinin, haziranda gerçekleştirdikleri 462 milyon 230 bin dolarlık dış satımla kentin toplam ihracatında yüzde 49,6'lık paya sahip olduğu görüldü.

Otomotivin ardından en fazla ihracata, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü imza attı. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar haziranda 89 milyon 415 bin dolarlık dış satıma ulaştı ayrıca sektörün yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği ihracat ise 561 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatta 3'üncü sırayı alan tekstil ve ham maddeleri sektörü, haziranda 67 milyon 427 bin dolarlık dış satıma ulaştı.

Bursa'nın haziran ihracatında, 49 milyon 145 bin dolarla "makine ve aksamları", 48 milyon 810 bin dolarla "çelik", 45 milyon 729 bin dolarla "mobilya kağıt ve orman ürünleri" ve 37 milyon 93 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller" sektörleri önemli rol üstlendi.

En fazla ihracat Almanya'ya
Bursa'dan en fazla ürün, Almanya'ya gönderildi. Bu ülkeye haziranda yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,52 artarak 132 milyon 552 bin dolardan 141 milyon 189 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya ihracatta otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri ön plana çıktı.

Kentin ihracatında en fazla payı alan ikinci ülke Fransa'ya ise 139 milyon 340 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Haziran ihracatında 3'üncü sıradaki İspanya'ya 60 milyon 718 bin dolarlık satış oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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