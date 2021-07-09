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Sanayi kenti Kocaeli yenilenebilir enerji üretiminde de öne çıkıyor

Türkiye'nin sanayi kentlerinden Kocaeli'de, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan tesisler sayesinde yılda ortalama 54,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor.
Sanayi kenti Kocaeli yenilenebilir enerji üretiminde de öne çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 7 hidroelektrik santrali, 5 güneş enerjisi santrali, 2 çamur yakma santrali, 3 biyogaz ve 1 tehlikeli atık yakma tesisinde enerji üretimi yapılıyor.

Bu merkezlerde üretilen enerjiyle hem tasarruf sağlanıyor hem de çevrenin kirlenmesi önlenmiş oluyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 29 bin hanenin bir yıllık ihtiyacına karşılık gelen 28,6 megavata yükselirken, bu tesisler sayesinde sağlanan tasarruf yılda ortalama 54,5 milyon liraya ulaştı.

"Uygun olan alanların tamamından yenilenebilir enerji üretmek istiyoruz"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, Yuvacık ve Namazgah barajlarından elektrik elde etmek için 7 hidroelektrik santrali oluşturduklarını söyledi.
Alan olarak müsait olan arıtma tesislerinin üzerlerine güneş enerjisi santralleri kurduklarını anlatan Büyükakın, şöyle devam etti:

"Kent genelinde 5 güneş enerjisi santrali oluşturduk. Onun dışında arıtma tesislerimizden çamur çıkar. O çamurların yakılarak bertaraf edilmesi gerekir. 2 yakma tesisimiz aynı zamanda birer enerji tesisine dönüştürüldü. İZAYDAŞ'ın da yakma tesisi var ve burada elektrik üretiliyor. Bunun gibi biyogaz yatırımlarımız da var. Bunların toplamında örneğin yaklaşık olarak Kartepe ilçesinin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik enerjisi üretiyoruz. Yıllık da 50 milyon liranın üzerinde bir enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz."

"Uygun olan alanların tamamından yenilenebilir enerji üretmek istiyoruz." diyen Büyükakın, üretimin yanında daha az enerji harcayan led aydınlatmalar yapılmasının da önemli olduğunu ifade etti.

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Büyükakın, binaların da enerji tasarrufu yapacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Enerjiyi geri kazanan imkanların binalarda kullanılmasıyla ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Hem ısıtma hem de aydınlatma açısından birtakım enerji tasarrufuna dönük tedbirler de alıyorlar. Uygun olan her yere de güneş enerjisi santrali kurulmasıyla ilgili yatırımları yaparak bu alanı genişletmeye çalışıyoruz. Bunları öncü olmak anlamında yapıyoruz. Bunun yaygınlaşarak devam etmesi lazım. Geleceğin en önemli problemlerinden birisi enerji kullanımı ve enerjiye erişim olacaktır. Dolayısıyla enerjiyi üretmenin yanında enerjiyi tüketirken tasarruflu tüketmenin, ısıtma yaparken daha akıllı bir enerji sistemi oluşturmanın boyutlarını da düşünmemiz lazım. Akıllı şehirlerin altyapısı buna ciddi imkan sağlayacak. Akıllı şehirlerin altyapıları kurulduğunda nesnelerin interneti üzerinden evinizdeki akıllı cihazlara ulaşıp enerji tasarrufu yapmak da mümkün olabilecek. Uzun vadeli onun da altyapılarını oluşturuyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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