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Sanayi kenti Kocaeli'den yılın ilk yarısında 7,8 milyar dolarlık ihracat

Türk sanayisinin ana üssü Kocaeli, ocak-haziran döneminde 7 milyar 840 milyon 382 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Sanayi kenti Kocaeli'den yılın ilk yarısında 7,8 milyar dolarlık ihracat

Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan kent, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 200 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkıyı veren iller arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin geçen yılın haziran ayında 867 milyon 695 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 80'lik artışla 1 milyar 552 milyon 168 bin dolar oldu.

Kentin, geçen yılın ilk 6 ayında 5 milyar 331 milyon 678 bin dolar olan kümülatif ihracatı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 47'lik artışla 7 milyar 840 milyon 382 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunan Kocaeli, bu dönemde ülke ihracatının da yüzde 8'ini tek başına karşıladı.

İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya sektörü
Kentin yılın ilk yarısındaki ihracatının yüzde 65'ine denk gelen 5 milyar 131 milyon 594 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörünün 2020'nin ocak-haziran döneminde 2 milyar 236 milyon 343 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 37 artarak 3 milyar 67 milyon 76 bin dolar oldu.

İhracat performansı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 49 artan kimya endüstrisi de 2 milyar 64 milyon 518 bin dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı. Sektör geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 384 milyon 450 bin dolar dış satım gerçekleştirmişti.

Çelik sektörü 792 milyon 713 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bunu 570 milyon 839 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 349 milyon 599 bin dolarla elektrik-elektronik sektörü izledi.

176 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den yılın ilk yarısında 176 ülke ve özerk bölgeye sevkiyat yapıldı.

Bu dönemde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın benzer dönemine göre yüzde 127 artarak 907 milyon 306 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 2020'nin ilk yarısında Kocaeli'den Birleşik Krallık'a 398 milyon 874 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Almanya 551 milyon 195 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 483 milyon 271 bin dolarla İtalya, 448 milyon 114 bin dolarla Hollanda, 421 milyon 636 bin dolarla Fransa takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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