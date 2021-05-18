Sanayi sektöründe kayıtlı istihdam 18 aydır yükseliyor

Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı 4,6 milyona yaklaşırken, istihdam da yıllık bazda 18 aydır artıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde kayıtlı çalışan sayısı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 artarak 13 milyon 274 kişi oldu.

Bu rakamın 7 milyon 34 bin 792'sini ticaret ve hizmetler, 4 milyon 582 bin 582'sini sanayi ve 1 milyon 382 bin 900'ünü inşaat sektörü oluşturdu.

Sanayi sektörünün alt kalemleri incelendiğinde, sigortalı çalışan sayısının en fazla imalat sanayisinde olduğu görüldü. Bu sektördeki kayıtlı çalışan sayısı mart sonu itibarıyla 4 milyon 270 bin 104 oldu. Bu sektörü 130 bin 517 çalışanla madencilik ve taş ocakçılığı, 116 bin 730 çalışanla elektrik, gaz, buhar ve 65 bin 231 çalışanla su temini, kanalizasyon sektörleri takip etti.

Sanayi sektöründe çalışan sigortalıların yıllık bazdaki değişimlerine bakıldığında, son aylardaki yükseliş dikkati çekti. Bu sektörde kayıtlı çalışan sayısı ocak, şubat ve mart aylarında yıllık bazda yüzde 8'in üzerinde arttı.

Öte yandan, sektördeki kayıtlı çalışan sayısının Ekim 2019-Mart 2021 dönemini kapsayan 18 ayda sürekli arttığı görüldü.

Ticaret sektöründe kayıtlı çalışan sayısı yüzde 6,1 yükseldi

"Ticaret ve hizmetler" sektöründeki kayıtlı çalışan sayısı ise martta yıllık bazda yüzde 3,9 arttı. Bu dönemde söz konusu sektörde çalışan sayısı 6 milyon 770 bin 825'ten 7 milyon 34 bin 792'ye çıktı.

Sektörün alt kalemleri incelendiğinde, 2 milyon 932 bin 140 kayıtlı çalışanla ticaret sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektördeki kayıtlı istihdam martta yıllık bazda yüzde 6,1 arttı. Aynı dönemde idari ve destek hizmetleri sektöründe çalışan kayıtlı kişi sayısı da yüzde 5,7 yükselerek 1 milyon 165 bin 343 kişiye ulaştı. Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısı ise bu dönemde yüzde 3,1 artışla 979 bin 309 kişiye çıktı.

Martta, "ticaret ve hizmetler"in diğer alt sektörlerden olan mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler sektöründe 582 bin 93, bilgi ve iletişimde 236 bin 744, finans ve sigorta faaliyetlerinde 202 bin 841 ve gayrimenkul sektöründe 93 bin 334 kişinin kayıtlı olarak çalıştığı kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen alanların başında gelen konaklama ve yiyecek sektöründeki kayıtlı çalışan sayısında ise yıllık bazda yüzde 9,8 gerileme kaydedildi. Bu sektörde sigortalı çalışan sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 91 bin 615 kişi azalarak, 842 bin 988'e geriledi.

Martta, inşaat sektöründe çalışan kayıtlı çalışan sayısının ise yıllık bazda 248 bin 386 kişi arttığı hesaplandı.