Sanayi Sitesi komple temizlendi

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi’ni komple temizleyerek dezenfekte ettiler.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfeksiyon ekibi dezenfekte etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise 1 sulama tankeri, 1 konteyner dezenfekte aracı, 1 süpürge aracı ve 1 çöp kamyonu aracı ile başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında sitenin tüm sokaklarını tazyikle su ve özel solüsyonlarla yıkayıp, dezenfekte etti. Sitede bulunan çöp konteynerleri de ekiplerce yıkanıp, konteyner dezenfekte aracı tarafından dezenfekte edildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar “Toplu kullanım alanları kamuya açık alanlar periyodik şekilde ekiplerimizce deterjanlı su ile yıkandıktan sonra dezenfekte yapılıyor. Sanayi sitesi, ise özelikle Pazar günü yapılmasını istiyoruz. Çünkü koronavirüsü dolayısı ile zor şartlarda çalışan esnafımızı rahatsız etmek istemiyoruz” dedi.