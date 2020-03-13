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Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı.
Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı.

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