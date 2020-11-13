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Sanayi üretim endeksinde rekor

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde, endeksin açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviye olan 132,9'a yükseldi.
Sanayi üretim endeksinde rekor

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımlarının ardından artışını sürdürerek, eylül ayında serinin açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesi olan 132,9'a çıktı.

Kovid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üretimden tüketime kadar tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilerken, salgının yarattığı olumsuz tablo, ekonomik verilerde de kendini gösterdi.

Yurt içinde vaka sayısının en yüksek noktaya ulaştığı nisan ayında 78,1'e kadar gerileyen arındırılmamış sanayi üretim endeksi, daha sonra yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi sürdürüyor.

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sayesinde yükselişe geçen endeks, eylülde ayında açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesi olan 132,9'a çıktı. Endeks, en son Aralık 2017'de 130,2 seviyesini görmüştü.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yaşanan olumlu ivme, arındırılmış endekslerde de kendini gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 129,3 ile Aralık 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks, 2017 yılının aralık ayında 130,6 düzeyindeydi.

Anılan gelişmelerin yanı sıra mevsim ve taksim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de 124,9 puana çıkarak, 2005'ten sonraki en yüksek seviyeyi gördü.

"Bu veriler, büyüme rakamını da yukarı taşıyacak"
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, AA muhabirine, salgının etkilerinin en fazla görüldüğü nisan ve mayıs döneminde arındırılmamış sanayi üretim verilerinde dip seviyelerin görüldüğünü söyledi.

Normalleşme adımlarıyla dipten dönüşün başladığını ifade eden Ak, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyüme verisinin öncü göstergesi olarak kabul edersek aylık ve yıllık rakamlardaki gelişmeler olumlu. Bu veriler, büyüme rakamını da yukarı taşıyacaktır. Ancak alt kırılımlara bakıldığında yüksek teknolojide düşüş olması hep vurguladığımız katma değerli üretim modeli için üzerinde durmamız gereken bir unsur olarak karşımız çıkıyor." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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