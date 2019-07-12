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Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 1,3 arttı, yıllık ise yüzde 1,3 düştü. Beklenti ise yüzde 2 düşüş  şeklinde bekleniyordu.
Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.

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