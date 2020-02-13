  • BIST 120.200
  • Altın 306,935
  • Dolar 6,0518
  • Euro 6,5857
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 3 °C
»

Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi, aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık" dedi.
Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.

Varank'tan açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 artmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli'den yerli tohum açıklaması13 Şubat 2020 Perşembe 12:22
  • Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı13 Şubat 2020 Perşembe 12:16
  • Roketatarlar Suriye sınırına konuşlandırıldı13 Şubat 2020 Perşembe 11:51
  • Van'da yoğun kar nedeniyle kriz merkezi kuruldu13 Şubat 2020 Perşembe 11:45
  • İzmir'de feci kaza!13 Şubat 2020 Perşembe 11:23
  • 'Ahlaklı hacker' arıyorlar13 Şubat 2020 Perşembe 11:03
  • Bakan Pakdemirli: Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik13 Şubat 2020 Perşembe 11:01
  • Zimmet soruşturmasında CHP'li başkan yardımcısı adliyede13 Şubat 2020 Perşembe 10:59
  • İyi Parti'de istifa!13 Şubat 2020 Perşembe 10:58
  • Antalya milletvekili istifa ettiğini duyurdu13 Şubat 2020 Perşembe 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti