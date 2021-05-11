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Sanayi üretimi verisi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi.
Sanayi üretimi verisi açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8, imalat sanayi sektörü endeksi %17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık %0,7 arttı
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,3 arttı
 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %2,6 arttı.

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