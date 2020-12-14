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Sanayi üretimi verisi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.
Sanayi üretimi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,2 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,4 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyordu. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı öngörülmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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