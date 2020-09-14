Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
1.108
Altın
468,787
Dolar
7,4779
Euro
8,8748
Ankara
22 °C
İstanbul
25 °C
İzmir
26 °C
Konya
23 °C
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretiminde pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık
Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi verileriyle ilgili açıklama
Bursa ve Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi
İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
Sözcü Kalın: Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür
'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı
İzmir'de kabus evi
Sanayi üretimi yüzde 8,4 arttı
Borsa haftaya yükselişle başladı
ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı
PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet
Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ: Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
Ana Sayfa
»
Ekonomi
14.09.2020 10:06
Sanayi üretimi yüzde 8,4 arttı
Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı.
Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı.
Ayrıntılar geliyor...
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 14 EYLÜL
Yolda kamyondaki 'aşırı yük' korkuttu
Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu
Diğer Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretiminde pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık." dedi.
Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi verileriyle ilgili açıklama
Bakan Albayrak: Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi.
Sanayi üretimi yüzde 8,4 arttı
Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı.
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 artışla 1.105,89 puandan başladı.
Zonguldak'ta 300 ton kestane balı üretildi
Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, "Kestane balını 170 liraya satıyoruz. Sadece ekonomik bir katkı değil, insanların yaşam alanlarına sahip çıkarak yaşamlarını sürdürmesinin de garantisi." dedi.
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.
Bakan Pakdemirli G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak
11 Eylül 2020 Cuma 15:51
Lisanslı depo destekleri bugün hesaplara yatıyor
11 Eylül 2020 Cuma 15:50
BDDK'dan kredi için not zorunluluğu
11 Eylül 2020 Cuma 13:49
Cari işlemler açığı belli oldu
11 Eylül 2020 Cuma 10:19
İki tekerlekli araç ihracatında artış sürüyor: 57 milyon 665 bin dolar oldu.
10 Eylül 2020 Perşembe 14:04
Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi
10 Eylül 2020 Perşembe 12:47
Motorinde 17 kuruş indirim
10 Eylül 2020 Perşembe 09:35
Bazı kanatlı hayvan, koyun ve arı türleri tescillendi
10 Eylül 2020 Perşembe 09:34
Bakan Albayrak tüm alanda yükselişimiz devam ediyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:33
Motorine büyük indirim geliyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:23
Bakan Varank'tan Sanayi üretim verileriyle ilgili açıklama
DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi
İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Sözcü Kalın'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
FOTO GALERİ
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 14 EYLÜL
Ankara'da kum fırtınası
KANLI DARBE! 12 Eylül üzerinden 40 yıl geçti
Ankara korona haritası, Renk Kırmızıya döndü!
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 14 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 14 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranı 14 Eylül 2020 - ASKİ
Ankara hava durumu 14 Eylül 2020
YAZARLAR
Emrah ÖZCAN
Daha radikal kararlar alınmalı
Ahmet Aydınsoy
Öykülerin Dilinden Eğitim 8: Karınca Olun Yavrularım
Yusuf Akoğul
Kirleten Öder İlkesi 3
Göknur Çekinmez
Yarınlarımız Güzel Olsun
VİDEO GALERİ
Yolda kamyondaki 'aşırı yük' korkuttu
Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
1
2
3
4
5
6
7
8
POLİS - ADLİYE
Şişli'de 7'inci kattan düşen kadının şüpheli ölümü
-ŞİŞLİ'de 7 katlı binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan iki araçta 1 kilo eroin ele geçirildi; 1 tutuklama
BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, 1 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Seldağ G.'ye (30) ait olduğu belirlendi.
Kovalamacada yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymayarak yola devam ettiği plakasız bir motosikleti takip eden motosikletli polis ekibi, bir otomobille çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.
SPOR
ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı
ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, oldukça çekişmeli geçen maçta Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.
Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ: Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var
Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. İki üç takviye daha olabilir diye düşünüyorum." dedi.
Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin: Haklı bir galibiyet aldık
Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin ise galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün maçın tamamına yakın bölümde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.
KİM KİMDİR?
Halil Kumova kimdir, neden öldü?
Usta oyuncu Halil Kumova, Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Osman Hamdi Bey kimdir?
Osman Hamdi Bey, 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosuyla tanınırken ressamlığın yanı sıra ilk Türk arkeoloğu, maliyeci, ziraatçı ve diplomattır.
Haldun Boysan kimdir?
Nevşehir’de dizi çekimlerindeyken ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu kimdir? Hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?
Süleyman Seba kimdir?
13 Ağustos 2014 yılında hayatını kaybeden Beşiktaş’ın efsane ismi Süleyman Seba kimdir?
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.