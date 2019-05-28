Sanayi ve bilim şehri

Ankara’nın hatırı sayılır STK’larını tek bir çatı altında toplayan Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, “Ankara memur şehri olmasının yanı sıra bilimin ve sanayinin şehri haline geldi” dedi.

Başkent Ankara Meclisi’nin iftar yemeği, Karayolları Akköprü tesislerinde düzenlendi. İftar yemeğine eski bakanlardan Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dönem Başbakan Yardımcılığı yapan Emrullah İşler, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara’nın en büyük STK’larının başkan ve temsilcileriyle çok sayıda girişimci davetli katıldı. İftar sonrası konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, “Ankara artık memur şehrinin yanı sıra 300 Bin öğrenci sayısı en çok teknokent sayısı ve sanayi bölgeleri ile ticaretin ve bilimin şehri haline geldi. Bunu geliştirmemiz lazım” diye konuştu.

EN ÇOK TEKNOKENT ANKARA’DA, 300 BİN ÖĞRECİ BARINDIRIYOR

Tarihten Cumhuriyet’in kuruluşuna ve günümüze kadar Ankara’nın öneminden bahseden ve bununla ilgili çeşitli rakamlar veren Ceylan, “Ankara gerek Roma döneminde gerek Osmanlı döneminde ve en son olarak Gazi Mustafa Kemal’in buraya gelmesiyle tarihte önemli noktalarda yer almıştır. Ve sonunda da Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. Ankara öğrenci şehridir. 20 ‘ye yakın üniversite bulunur ve 300 bin öğrenci barındırır. Yine 8 teknokent sayısı ile Türkiye’nin en fazlası buradadır. Kongreler yine Ankara’dadır, sürekli burada yapılır. Burası artık yalnızca memur şehri özelliğinden ziyade aynı zamanda bir sanayi ve bilim şehrine dönüşmeye başladı” sözlerine yer verdi.

YENİ PROJELER ANKARA’YA HEYECAN KATACAK

Ceylan, “Ankara’da stat sorunumuz vardı, yıkıldı yenisine başlanıyor. Raylı sistemimizde gelişmeler başladı. Cebeci ve Hipodrom Millet Parkı yapılarak Ankara’ya değer katacak. Ayrıca Ulus Meydanı projesi de tamamlanarak yayaya ve turizme kazandırılacak. Yine Saraçoğlu Mahallesi’nde görüşmelerin sonuna gelinde yakında orada çalışmalar başlayacak.”

ANKARA’NIN SORUNU SAHİPSİZ OLMASI

Ceylan, “Ankara’mızın en büyük sorunu bu şehirde yaşayanların hep memleketlerini düşünmeleri ve buraya sahip çıkmamaları. Biz bunu aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden hemşeri dernekleri ile bir araya geldik. Onlar tabi ki kendi şehirleri ile ilgili çalışmalarını yapacaklar ancak bunun yanında Ankara’ya ne katabiliriz bu şehrin sorunları nelerdir diye düşünerek sahip çıkacaklar.

ATO ve ANKARA KALKINMA AJANSINA ÖDÜL

Yemek sonrası Başkent Ankara Meclisi tarafından Ankara’ya değer katanlar ödülü verildi. İlk ödül özellikle Esenboğa Havaalanı’ndan dünyanın pek çok noktasına direk uçuşları sağlayarak yaptığı katkılarından dolayı Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’aydı. Bir diğer ödül ise Ankara’nın tanıtımı, tarih ve turizmi üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle Ankara Kalkınma Ajansı’naydı.

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM

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