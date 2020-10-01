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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank OBSÜK toplantısında konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank OBSÜK toplantısında konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,"OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemli Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OBSÜK) toplantısında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,"OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor." dedi.

Bakan Varank, "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor." diye konuştu.

300 üretim tesisi hakkında Varank, "Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular." ifadelerini kullandı.

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