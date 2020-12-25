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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İstanbul'da her projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında, her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe verileceğini bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İstanbul'da her projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen “İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı." dedi.

Bakan Varank "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında, her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe verileceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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