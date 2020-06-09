Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE), “Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi” için tasarlanan logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaşan Varank, "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.

Varank, "Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceğiz. 5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.