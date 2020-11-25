Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor." dedi.

Bakan Varank, "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi”nin açılış oturumunda konuşuyor.