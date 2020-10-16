Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıraya yükseldik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.