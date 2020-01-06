Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yerli otomobil için ön ödeme süreci açıklaması

Varank "TOGG için ilk hedef 2020 yılının birinci yarısında temel atma töreninin yapılıp fabrika inşaatına başlanılması. Aracın markası TOGG olmayacak. Ön ödeme süreci marka lansmanı sonrası başlayacak" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Vatandaşlarımızın yüzde 95,4’ü bu araçları görmüş, Türkiye’nin Otomobili’nden haberdar olmuşlar. Projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Tasarımların beğenilmesini vatandaşlarımıza sormuşlar, oranı yüzde 98. Ve bu aracı satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 89.

Burada katılımcıların yüzde 50’sinin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2. Türkiye’nin Otomobili’nin dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90. Bunlar müthiş rakamlar. Türkiye genelinde 1500 denek üzerinde yapılan araştırma. Yakında diğer rakamları da paylaşacaklar.

Zaten sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi an be an, gün gün takip ediyor. Biz de Türkiye’nin Otomobili projesini başarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu firma kendisi bir özel teşebbüs olarak, en rasyonel, en ekonomik, en verimli kararları almak için kendileri profesyonel yönetimleriyle kararları alarak yollarına devam ediyorlar.

"Markası TOGG olmayacak"

Türkiye otomobilinin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90. Marka için detaylı çalışmalar sürüyor. Markası TOGG olmayacak. Bu sene içerisinde markayı belirlemiş oluruz. Aracın kendisinin Türk baharatı dediğimiz Türk bıyığı dediğimiz yansımaları var. Lale, Selçuklu motifleri var. Bunlar aslında tasarlanırken Türk karakteristiği katılan uygulamalar. 2020'de ismini açıklarız, 2022'de de araçlar banttan çıkmış olacak.

"Fabrikanın temeli bu yıl atılacak"

Önümüzdeki süreçte iki temel konu var. Bunu da Cumhurbaşkanımız ilan etti. Kendilerine Gemlik’te bir arazi tahsisi yapıyoruz. İlk hedef 2020 yılının birinci yarısında temel atma töreninin yapılıp fabrika inşaatına başlanılması. Firma önümüzdeki 15 yılını tasarlamış durumda. Marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı planlanmış vaziyette. Bundan sonraki süreçte de bildiğiniz gibi, zaten daha önce ilan ettiğimiz gibi 2022 yılının sonunda da ilk otomobille seri üretime çıkmış olacaklar.

"TOGG için ön ödeme marka lansmanı sonrası yapılacak"

Ben Toyota Corolla Hybrid bir aracım var. Bu araç Türkiye’de üretiliyor. Bu aracı da Sakarya’da yerli olarak üretiyor. Yerli katma değeri var. ben bu araçların banttan inme törenine katıldığımda söz verdim, bu arabayı bakanlığımıza hediye ederseniz ben bu araçlara binerim. Hybrid olması sebebiyle çevreci bir araç dedim. Kendileri sağ olsun bunu yerine getirdiler. Yerli araca zaten çıktığı andan binmemiz lazım. Çevrecilik açısından da elektrikli araçta sıfır emisyon var. yeşili düşünüyorsak, çevreciliği düşünüyorsak bizim full elektrikli araçlara geçmemiz önemli.

Cumhurbaşkanımızın verdiği önsiparişin manevi desteği çok yüksek. Baş edemeyeceğimiz kadar telefon, mesaj alıyoruz. Hem aracı almak isteyenler, hem bayilik isteyenler… Şu an itibariyle ön ödeme alınarak sipariş kaydı yapılmıyor, biz her ne kadar bizi arayanları kayıt altına alsak da… Bu gerçekten hem halkımızın sahiplenmesi açısından hem de finansmanda kolaylık getirmesi açısından önemli bir olay. Bu konuda TOGG kararını kamuoyuyla paylaşacak. Şu aşamada para ödenerek ön sipariş uygulaması başlamış değil. TOGG için ön ödeme marka lansmanı sonrası yapılacak.

Biz bu araçla yeni teknolojinin kapısını aralamış oluyoruz. Bu aracı herkes evinde çok ucuza şarj edecek.

Yeni Nesil Yazılım Okulu kurulacak

Yeni nesil yazılım okulu kurma planımız var. Biri Gebze'de diğer İstanbul'un başka bir semtinde olacak. 2023'te hedefimiz 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmak.

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak?

Türkiye'nin otomobiline şimdiden fiyat verme imkanımız yok. Araçlar rakipleriyle rekabet edebilecek bir fiyatla çıkacak.