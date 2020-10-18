Sanayi yolunda önemli gelişme

Yenikent Temelli yolunda önemli bir gelişme yaşandı. Yenikent yönünden devam ederek Saray’a giden yol Anadolu Otoyolu üzerinden köprü ile karşı yola bağlandı. Böylece Temelli ile Saray kabaca birbirine bağlanmış oldu.

Başkent’in batı yönünde bulunan Eskişehir Yolu ile İstanbul istikametinden bulunan Anadolu Otoyolu’nu birbirine bağlayan Temelli Yenikent Çevre yolu çalışmaları devam ediyor. Temelli’de bulunan organize sanayi bölgeleri, Sincan’da bulunan organize sanayi bölgeleri ve Kahramankazan Saray’da bulunan sanayi bölgelerini birbirine bağlayan yol özellikle tırların şehir içerisine girmeden sanayiler arasında ulaşımını sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde ise bu yolda önemli bir gelişme yaşandı. Yenikent yönünden devam ederek Saray’a giden yol Anadolu Otoyolu üzerinden köprü ile birbirine bağlandı. Kabaca Temelli ile Saray birbirine bağlanmış oldu. Yol inşaatının önümüzdeki günlerde tamamlanarak ulaşıma açılması bekleniyor.

TEMELLİ’DEN SARAY’A BAĞLANTI

Yenikent-Temelli arasında 39,7 kilometre uzunluğunda bulunan yol, Anadolu Otoyolu bağlantısından başlayarak Ayaş Beypazarı Devlet Yolunu kesiyor ve Ankara Polatlı Sivrihisar devlet yoluna bağlanıyor. Temelli ’de bulunan organize sanayi bölgeleri, Sincan Organize Sanayi Bölgesi ve Kahramankazan Saray Sanayi Bölgesi arasında bu yol sayesinde kesintisiz ulaşım sağlanacak. Özellikle sanayi bölgelerinde çalışan tırlar ve kamyonlar için şehir içerisine girmeden ulaşım sağlayarak hem trafiği rahatlatma hem de sanayi için zaman tasarrufu sağlama imkanı da sunuyor.

ÖNEMLİ GELİŞME YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde 39 Km’lik bu yol için önemli bir gelişme yaşandı. Yenikent tarafından devam ederek Saray Sanayi Bölgesi’ne uzanacak yol Anadolu Otoyolu Üzerinden köprü ile birbirine bağlandı. Bu sayede kabaca Temelli ile Saray birbirine bağlanmış oldu. Önümüzdeki günlerde çalışmaların devam ederek tamamlanmasıyla bu yolun da açılması bekleniyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA