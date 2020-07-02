Sanayiciler YEKDEM'de yeni modele katkı sunmaya hazır

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Eroğlu, sanayicilerin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) için yeni modelin belirlenmesinde katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Yavuz Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca sanayicinin yükünü hafifletecek yeni model çalışmalarının başlatıldığını anımsatarak, yeni modelde ihale ve Türk lirası bazlı teşvik sistemine geçilmesinin tüm taraflar açısından en uygun çözüm olduğunu ifade etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 3 ay boyunca elektrik zammı olmayacağını açıklamasının ve BOTAŞ'ın sanayide kullanılan doğal gazın fiyatında indirimine gitmesinin küçük işletmeler için olumlu gelişmeler olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ancak yıllık 7 milyon kilovatsaat ve üzeri elektrik tüketenler ile kendi tüketimine bakılmaksızın OSB içinde faaliyet gösteren sanayicilerimiz yüksek tüketimli tüketici sınıfına girdikleri için bu tarife onları kapsamayacak. 2019 yılında tüm sanayicilerimizin toplam tüketiminin yüzde 72'si yüksek tüketimli tüketici sınıfına giren OSB'ler ve münferit kullanıcılar tarafından tüketilmiştir. Dolayısıyla maalesef sanayicilerimizin büyük çoğunluğunun faturaları YEKDEM sebebiyle artmaya devam edecek. Yenilebilir enerjiyi destekliyoruz ancak yenilenebilir enerji teşvikinin sanayicinin sırtına yüklenmesi artık sürdürülemez. YEKDEM ile ilgili yapılacak yeni düzenlemelere çözüm odaklı yaklaşımlarla katkı sunmaya hazırız."

Eroğlu, YEKDEM'de Türk lirası bazlı destek modeline geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji çalışmalarıyla öne çıkan Almanya, yenilenebilir enerjide sabit yüksek fiyatlı teşvik yerine rekabete açık ihale modelini uyguluyor. Türkiye'de de bu sistem uygulanmaya başlanırsa maliyetler önemli oranda düşecek ve böylece sanayici rahat nefes alabilecek. Devletimiz ihaleyle alım yapmak konusunda daha önce denemeler de yaptı ve başarılı oldu." ifadelerini kullandı.