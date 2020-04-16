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Sanayicilere iki yeni kolaylık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak.
Sanayicilere iki yeni kolaylık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sanayiciler için yeni kolaylıklar sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadelede ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sanayi sektörüne yönelik 2 yeni tedbir alındı.

Uygulanacak ilk tedbir kapsamında, Kovid-19 salgını nedeniyle e-Devlet üzerinden mücbir sebep bildiren sanayicilere destek olunacak. Yıllık işletme cetvelini nisan ayı sonuna kadar yetiştiremeyen sanayicilere başvurmaları durumunda 4 aya kadar ek süre verilecek.

Yıllık işletme cetveli erteleme talepleri, yarından itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve söz konusu talepler Bakanlıkça hızla sonuçlandırılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek gecikmeleri dikkate alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilere, 2 yılda bir yaptırmaları gereken vize uygulamasına kolaylık getirdi.

Bakanlığın teklifi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı kararla vizeleri 1 Mart-30 Haziran döneminde dolacak sanayiciler için ek süre, 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.

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