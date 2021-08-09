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Sanayide Plastiğe Ameliyat

Pursaklar Karacaören Sanayi Sitesi’nde kaportacı Zeki Çelik, hür türlü kırık veya çatlak plastik malzemeyi tamir ederek ekonomiye kazandırıyor.
Sanayide Plastiğe Ameliyat

Pursaklar Karacaören Sanayi Sitesi’ndeki Gaye Otomotiv’de kaportacı olarak hizmet veren Zeki Çelik, kırık veya çatlak plastik her türlü malzemeyi tamir ederek bütçe dostu bir hizmeti müşterilerine sunduklarını söyledi.

BÜTÇE DOSTU HİZMETTEN MÜŞTERİ MEMNUN

Plastik malzemeleri tamir ederek müşterilerinin bütçelerine destek olduklarını kaydeden Çelik, “Kaporta ustasıyım. Baktım ki plastik tamiri konusunda büyük bir talep var, kendim plastik tamiri etmeyi öğrendim. Aracın plastik tamponu veya başka bir plastik parçasında kırık veya çatlak oluyor, yenisini alsa ona pahalıya patlayacak; ancak biz kısa sürede uygun fiyata tamir ediyoruz. Yaptığımız kırık veya çatlak plastik parça orijinalden bile daha sağlam oluyor. Çünkü plastiğe ameliyat masasında gibi dikiş atıyoruz. Bu hizmetten müşterilerimiz çok memnun” dedi. 

GERİ DÖNÜŞÜME HİZMET

Yaptıkları hizmetin geri dönüşüme girdiğini de belirten Çelik, “Biz kırık veya çatlak plastik malzemeleri tamir etmesek, o parçalar çöpe atılıyor. Aslında biz o parçalara ufak dokunuşlar yaparak, ekonomiye yeniden kazandırmış oluyoruz. Sadece araç plastik parçalarını değil plastik her türlü malzemeyi tamir edebiliyoruz” diye konuştu. 

1995 YILINDAN BERİ ÇALIŞIYOR 

Kaporta tamirine eski Demirsanayi’de başladığını anlatan 40 yaşındaki Çelik, “1995 yılından bu yana kaporta-boya işini yapıyorum. Demirsanayi’de çalışıyordum, oralar yıkılınca Karacaören Sanayi Sitesi’ne geldik. Uzun yıllardır da burada hizmet veriyorum. Burada kaporta- boya hizmeti sunuyorum, ayrıca kırık veya çatlak plastik tamiri yapıyorum. Kaportadaki sorunlardan dolayı muayeneden geçmeden aracı muayeneden geçer hala getiriyorum” ifadelerini kullandı.    

“ÇIRAK BULAMIYORUZ”

Sanayide.alışacak çırak bulamadıklarından yakınan Çelik şunları söyledi: “Son çıraklar bizdik, günümüzde çırak yetişmiyor. Şimdi anne-baba çocuğunu sanayiye yolluyor ama para istiyor. Biz çırak olarak sanayide çalışırken aldığımız para üstümüzdeki elbiseleri yıkatmak için deterjan parasına yetmiyordu. Anne-babamız bizi meslek öğrensin diye yolluyordu; ama şimdiki nesil paraya geliyor, böyle olunca da iş öğrensin diye çırağı birazcık zorluyorsun bir daha gelmiyor. Çırakların hedefi para kazanmak değil iş öğrenmek olmalı. Biz bu işi böyle sabır sebat ederek, bedava çalışarak bu mesleği öğrendik.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA


 

 


 

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