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Sancak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sırbistan Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Ugljanin, "TSK, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında güvenliği tesis edeceğine ve yerli halkın asırlarca yaşadığı ocaklarında tekrar yaşamalarını sağlayacağına eminim." dedi.
Sancak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en önemli siyasi figürlerinden biri olan Ugljanin, Boşnakça, Türkçe ve İngilizce yayımladığı destek mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla gösterdiği tüm çabaları desteklediğini belirtti.

Boşnak siyasetçi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında güvenliği tesis edeceğine ve yerli halkın asırlarca yaşadığı ocaklarında tekrar yaşamalarını sağlayacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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