Sancaktepe'de gölette kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

SANCAKTEPE'deki Aydos Göleti'ne iki arkadaşıyla birlikte gelen 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, gölette kayboldu. Hava kararana kadar süren aramalara rağmen Eriş'e ulaşılamazken aramaların sabah devam edeceği öğrenildi.

Olay, Sancaktepe'de Aydos Ormanı'nda bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde Aydos Göleti'ne iki arkadaşıyla birlikte gelen Hüseyin Eriş (39) suya girdi. Eriş'in bir süre sonra suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye sualtı arama kurtarma ve polis sualtı arama kurtarma ekipleri kaybolan Eriş'i aramaya başladı.







ARAMALAR SABAH DEVAM EDECEK



Olayı duyarak gölete gelen Hüseyin Eriş'in ailesi sinir krizi geçirdi. Yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler arama ve kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verdi. Arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.



OLAYI ANLATTI



Olayın görgü tanığı Mahmut Arıcı, “Bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte buradaki gölü girmiş. Kendisi normalde yüzücüymüş. Kıyafetleriyle birlikte göle atlamış. Boğulma tehlikesi yaşamış. Biz de atladık ama kurtaramadık kendisini, tekne geldi. Tekrar daldık gölete ama olmadı. 30, 35 yaşlarında birisiydi. 2 çocuk babası olduğunu söylediler. Hatta kendisi Sinopluymuş. İki arkadaşıyla birlikte bu gölete gelmiş. Ama kurtaramadık. Bekliyoruz" dedi.