  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 13 °C
»

Sancaktepe'de gölette kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

SANCAKTEPE'deki Aydos Göleti'ne iki arkadaşıyla birlikte gelen 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, gölette kayboldu. Hava kararana kadar süren aramalara rağmen Eriş'e ulaşılamazken aramaların sabah devam edeceği öğrenildi.
Sancaktepe'de gölette kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Olay, Sancaktepe'de Aydos Ormanı'nda bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde Aydos Göleti'ne iki arkadaşıyla birlikte gelen Hüseyin Eriş (39) suya girdi. Eriş'in bir süre sonra suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye sualtı arama kurtarma ve polis sualtı arama kurtarma ekipleri kaybolan Eriş'i aramaya başladı.  

 

ARAMALAR SABAH DEVAM EDECEK 

Olayı duyarak gölete gelen Hüseyin Eriş'in ailesi sinir krizi geçirdi. Yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler arama ve kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verdi. Arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.  
 

OLAYI ANLATTI 

Olayın görgü tanığı Mahmut Arıcı, “Bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte buradaki gölü girmiş. Kendisi normalde yüzücüymüş. Kıyafetleriyle birlikte göle atlamış. Boğulma tehlikesi yaşamış. Biz de atladık ama kurtaramadık kendisini, tekne geldi. Tekrar daldık gölete ama olmadı. 30, 35 yaşlarında birisiydi. 2 çocuk babası olduğunu söylediler. Hatta kendisi Sinopluymuş. İki arkadaşıyla birlikte bu gölete gelmiş. Ama kurtaramadık. Bekliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca, TEKNOFEST'i ziyaret etti25 Eylül 2021 Cumartesi 20:45
  • Van Valisi Bilmez: Taziyelerde yemek yasaklandı, uymayanlara ceza kesilecek25 Eylül 2021 Cumartesi 19:47
  • Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı25 Eylül 2021 Cumartesi 18:49
  • Hizmet süresi kısaldı, memnuniyet arttı!25 Eylül 2021 Cumartesi 17:00
  • Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor25 Eylül 2021 Cumartesi 16:19
  • Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor25 Eylül 2021 Cumartesi 14:10
  • Egeli balıkçıların ağına 16 kilogramlık 2 kalamar takıldı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:29
  • Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı24 Eylül 2021 Cuma 21:13
  • Uçurumdan deniz kenarına düşen araçtan Beşiktaş Kongre üyesinin cesedi çıktı24 Eylül 2021 Cuma 21:09
  • Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası24 Eylül 2021 Cuma 19:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti