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Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Sancaktepe'de öğrencileri bıraktıktan sonra dönüş yapan okul servisi, karşı şeritten gelen bir minibüse çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile birlikte 4 kişi yaralandı.
Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi Adnan Sokak içerisinde yaşandı. Okula çocukları bıraktıktan sonra dönüş yapan Berkan Sezgin yönetimindeki 34 LAL 650 plakalı okul servisi, sokak içerisinde karşı şeritten gelen ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 DD 2629 plakalı bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada okul servisinin sürücüsü Berkan Sezgin ile  birlikte çarpıştığı minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Mustafa Ak, "Burada sık sık kaza oluyor. Burayı tek şerit sanıyorlar. Sokağın girişine bir uyarı levhası asılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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