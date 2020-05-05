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Sancaktepe'de semt pazarında yoğunluk

Semt pazarına gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'sosyal mesafe' uyarısını dikkate almayarak alışveriş yaptı.
Sancaktepe'de semt pazarında yoğunluk

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Alışverişe gelenlerin büyük yoğunluk oluşturduğu pazarın giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı istasyonu koyulurken, zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

SEBZE MEYVELERİ EL İLE SEÇENLER OLDU

Alışveriş yapan vatandaşların çoğu maske takarken, pazara gelen bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen elleriyle sebze ve meyve seçti, kalabalıkta sosyal mesafe kuralına ise uyulmadı.

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