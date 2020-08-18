  • BIST 1.086
  • Altın 473,019
  • Dolar 7,3675
  • Euro 8,7447
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Sancaktepe'de tartıştığı kuzenini öldürdü

SANCAKTEPE'de Murat D. aralarında husumet bulunan kuzeni 25 yaşındaki Mehmet Hamurcuoğlu'nu tabancayla öldürdü. Yapılan incelemede olay yerinde 20 adet boş kovan bulundu.
Sancaktepe'de tartıştığı kuzenini öldürdü

Olay saat 00.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde yer alan Sancaktepe Belediyesi Ihlamur Koşu Parkı'nın yanında bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde aynı yerde bir araya gelen Murat D. İle Mehmet Hamurcuoğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırırken tarafların şikâyetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Gece 00.30 sıralarında iki kuzen aynı yerde tekrar bir araya geldi. Konuşma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Murat D., 25 yaşındaki Mehmet Hamurcuoğlu'na ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mehmet Hamurcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat D. İse polis merkezine giderek teslim oldu. Hamurcuoğlu'nun olay yerine 34 YB 4236 plakalı motosikletle geldiği öğrenilirken, polis ekipleri motosiklet üzerinde de detaylı inceleme yaptı.

20 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Mehmet Hamurcuoğlu'nun etrafında yaklaşık 20 adet boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Hamurcuoğlu'nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hamurcuoğlu'nun eşinden yeni ayrıldığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damat: Öldürme kastım yoktu14 Ağustos 2020 Cuma 17:48
  • Mersin’de terör operasyonu: 4 gözaltı13 Ağustos 2020 Perşembe 11:03
  • Çocuk kavgasındaki cinayetin şüphelisi 2 kuzen tutuklandı13 Ağustos 2020 Perşembe 10:56
  • Okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına operasyon13 Ağustos 2020 Perşembe 10:52
  • Güngören'de kaçak cep telefonu satan işyerine operasyon13 Ağustos 2020 Perşembe 10:52
  • Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği13 Ağustos 2020 Perşembe 09:04
  • Salçacı kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı11 Ağustos 2020 Salı 08:22
  • Etiler'de değnekçilerin kavgasında silahla ateş edildi: 1 yaralı10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:19
  • Sivas'ta polis memuru, tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini vurdu10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:21
  • Uyuşturucu haplarla yakalanan üniversiteli genç kız tutuklandı09 Ağustos 2020 Pazar 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti