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Sancaktepe'de yol çalışması çileye döndü

SANCAKTEPE'de Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yol çalışması nedeniyle kapatılan cadde, özellikle okula giden öğrenciler için çileye döndü.
Sancaktepe'de yol çalışması çileye döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bundan bir hafta önce D-100 bağlantı yolu Yakacık Caddesi'nin girişini, Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısındaki yol çalışması nedeniyle trafiğe kapattı. Kapanan yol nedeniyle başta toplu taşıma araçlarının caddeye girememesiyle vatandaşlar zor durumda kaldı. Cadde üzerinde 7 adet İETT durağı bulunurken, bu duraklara gitmek isteyen vatandaşlar, caddenin başında inerek kilometrelerce yürümeye başladı.
 

ÖĞRENCİLER KAPANAN YOLA İSYAN ETTİ

Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Fatih Mahallesi ve Kayışdağı'na giden yolun kapanması daha çok, bu yolda bulunan okullara giden öğrencileri etkiledi. Öğrenciler, yolun bir an önce açılmasını isterken, okullarla birlikte başlayan yol çalışmasına tepki gösterdiler. Okuldan dönen ve yol üzerinde yürüyen Ahmet Emre, "Önceden otobüsle geçiyordum, artık geçemiyoruz. Yolun acilen açılması lazım. Burası bir haftadır kapalı ama gideceğim yer bir hayli uzak" dedi. Yolu kullanan öğrenciler, gün boyu yorulduktan sonra bir de yürüdüklerini belirterek, bir an önce yolların açılmasını istedi.

Belediye otobüsünden indikten sonra yürümeye başlayan Sedef Çakır, "Gördüğünüz gibi böyle bir eziyet çekiyoruz. Bildiğim kadarı ile üç, dört gündür böyle. Burası ana güzergah olduğu için herkesi etkileyen bir durum. Burada bir 15 dakika kadar yürüyeceğim" şeklinde konuştu.

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