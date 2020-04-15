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Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden hastanenin inşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan bin yataklı hastane için inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Hafriyat kamyonlarının giriş çıkış hareketliliğinin arttığı inşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşaatın 45 günde tamamlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Sancaktepe'de oluşturulacak hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

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