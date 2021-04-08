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Sancaktepe'ye bir park daha

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sancaktepe Mahallemize yeni bir park daha kazandırıyoruz." dedi.
Sancaktepe'ye bir park daha

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sancaktepe ve Ayvalı Mahallemizin sınırını oluşturan noktaya yaptığımız parkımızdan her iki mahallemiz de rahatlıkla istifade edebilecek. Parkımızda spor aletleri, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı ve dilenme noktaları alanları yer alacak.” dedi.

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KISA SÜREDE HİZMETE BAŞLAYACAK
Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sancaktepe Mahallesi’ndeki yeni park alanında toprak tesviye çalışmalarının ardından spor aletleri ve çocuk oyun setinin kurulacağı noktalar oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde ise yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi yapılacak olan park kısa sürede hizmete açılacak. 

BAŞKAN ALTINOK: TÜM MAHALLELERİMİZE YENİ PARK YAPIYORUZ
Keçiören’de 500’den fazla parkın bulunduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de en fazla parkın bulunduğu ilçe Keçiören’dir. Mevcut parklarımızı yenileyerek eski düzenine kavuşturduk. Yeni parklarımızı ise ihtiyaca göre tüm mahallelerimizde inşa etmeye devam ediyoruz. Bir kentte nefes alınacak alanların sayısının çok olması o kentin yaşanabilir olma özelliğini de yukarı taşır. Biz de Keçiören’in daha yaşanabilir olması için park ve bahçelerimizin sayısını artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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