Sancaktepe’ye yeni kompleks

Keçiören Belediyesi tarafından Sancaktepe Mahallesi’nde 8 bin metrekarelik alana inşa edilen spor kompleksinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

İçinde basketbol ve futbol sahası ile 500 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde 1500 metrekarelik yürüyüş yolunun bulunduğu spor kompleksinde aynı zamanda vatandaşların dinlenmesi için birçok çardak da yer alacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu yıl şehrimize 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapıyoruz. Sancaktepe Mahallemizde 8 bin metrekare alana inşa etiğimiz spor kompleksimizin yapımını da hız kesmeden sürdürüyoruz. ‘Sağlıklı yaşamanın temeli spordur’ diyerek tesislerimizin sayısını Keçiören’in dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz.” dedi.

BAŞKAN ALTINOK: HALI SAHALARI ÜCRETSİZ YAPTIK

İlçedeki spor komplekslerinin sayısını artırarak çocukları ve gençleri spora teşvik etmeyi hedeflediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenlileri spor yapmaya davet ederek şunları aktardı:



“Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini atmalarını sağlamak için spor yatırımlarımızı artırıyoruz. İlçemizde halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artıracağız. Spor yatırımlarımızda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu`na teşekkür ediyorum. Şehrimize 2021 yılında da yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandıracağız. Vatandaşlarımıza sağlıkları için düzenli olarak spor yapmayı tavsiye ediyorum.”