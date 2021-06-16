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Sancar'a şantaj davasından sanıklara hapis cezası çıktı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a yönelik şantaj yaptıkları gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın 9'ar yıl hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Sancar'a şantaj davasından sanıklara hapis cezası çıktı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 27 Şubat'ta Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sancar, bir gün sonra partisinden istifa etti. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru Mustafa Bülent görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. 3 şüpheli, 5 Mart'ta sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Bir süre sonra da Fatih Karakoç yakalanıp, tutuklandı. Olayla ilgili S.S.'nin arandığı belirtildi.

Soruşturmanın ardından 1'i firari 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 9'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün, Denizli 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Milletvekili Teoman Sancar katılmazken, avukatı Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SESBİS) ile katılan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.

SANIKLARA HAPİS CEZASI ÇIKTI

Mahkeme heyeti duruşmanın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verdi. Sanıkların duruşmalardaki davranışlarından dolayı da iyi hal indirimi de aldıkları öğrenildi. Sanıkların cezaevinde yattıkları süre de göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. S.S.'nin dosyası ise ayrıldı.

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