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'Sanki el ve ayaklarınızdan çekiyorlar, o derece acı oluyor'

Edirne'de koronavirüsü yenen Cihan Kayrım, "Yatağa yattığınızda sanki el ve ayaklarınızdan çekiyorlar, o derece acı oluyor. İnanılmaz bir acı. Bunları yaşamamak için lütfen maske, mesafe ve hijyene dikkat edin" dedi.
'Sanki el ve ayaklarınızdan çekiyorlar, o derece acı oluyor'

Edirne'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 41 yaşındaki Cihan Kayrım, hastalıkla mücadele ederken çok acılar çektiğini söyledi.
Bir kuruluşun halkla ilişkiler departmanında çalışan Kayrım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce tat ve koku kaybı belirtileri nedeniyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Test yapılmasının ardından eve gönderildiğini anlatan Kayrım, "Akşam saatlerinde testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Pozitif çıktıktan sonra beni filyasyon ekipleri aradı, çok ilgilendiler. Hemen eve geldiler, yapmam gerekenleri bana anlattıktan sonra gece tam izolasyon için KYK yurduna götürdüler. Edirne'de pozitif çıkan vakaları yurtta misafir ediyorlar." dedi.

Yurtta ilaç tedavisine devam ettiğini anlatan Kayrım, "Tat ve koku kaybı belirtilerim vardı, ilerleyen günlerde eklem ağrılarım şiddetli şekilde arttı. Üzerimden tır geçmiş gibi acılar hissettim. Zor günler geçirdim. Bu zor günleri maske takmayanlar yüzünden geçirdim çünkü ben hijyene, temizliğe çok önem veriyorum. Çift maske takıyordum ama maskesini düzgün takmayan ve maske kullanmayanlar nedeniyle virüse yakalandım." diye konuştu.

"İnanılmaz bir acı"
Yurtta ve evde uyguladığı ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kayrım, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden özellikle maske tedbirine vatandaşların çok dikkatli uygulaması gerektiğini aktardı.

Hastalık döneminin ağrılı geçtiğini belirten Kayrım, şöyle devam etti:

"Yatağa dinlenmek için yattığınızda sanki el ve ayaklarınızdan çekiyorlar, o derece acı oluyor. İnanılmaz bir acı. Bunları yaşamamak için lütfen maske, mesafe ve hijyene dikkat edin. Toplu alanlarda gezmeyin, kalabalıklarda bulunmayın. Bunları ben yaşadım, bu hastalığı yeniden yaşamak istemiyorum. Yurttan geldikten sonra evimde de kendimi tamamen izole ettim çünkü 6 yaşında bir çocuğum ve eşim var. 14. günümün tamamlanmasını bekledim ve son yapılan testim de negatif çıktı. Tekrar tekrar söylüyorum; Kovid-19 yaşamak istemiyorsanız, bu acıları yaşamak istemiyorsanız dikkat edin. Arkadaşım entübe şekilde hastanede, çok üzücü."

"Bir gün sırtım ağrıyorsa diğer gün eklemlerim ağrıyor"
Hastalığın vücudundaki etkilerinin dönem dönem sürdüğünü anlatan Kayrım, "Doktorum iki ay daha devam edebileceğini anlattı. Yine ağrılarım var, sırt ve eklem ağrılarım oluyor. Ara ara tat ve koku kaybım oluyor. Bir gün sırtım ağrıyorsa diğer gün eklemlerim ağrıyor, çok enteresan bir hastalık. Lütfen maske, mesafe ve hijyene dikkat edin. İkinci kez yakalanmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum." şeklinde konuştu.

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