Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, "terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri" şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.
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