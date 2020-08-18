Şanlıurfa, Ordu ve Eskişehir'de Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı

Şanlıurfa, Ordu ve Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Şanlıurfa'da Kovid-19 ile mücadelede "HES kodu onayı" dönemi başladı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurul yeni radikal kararlar aldı.

Özellikle her alanda HES kodu onayı kontrolü yapılacağı bildirilen kararlar şöyle:

"Kentte yapılacak düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerin en geç saat 23:00'da sonlandırılmasına

- Davetli ve misafirlerin, işletmelerde görevlendirilmiş personel tarafından, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen şahısların girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,

- Halay gibi yakın temasla oynanan oyun ve danslara izin verilmemesine,

- Orkestra ekibi ve müzisyenlerin siperlik kullanmalarının sağlanmasına,

- Düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerde valilikçe görevlendirilmiş memur bulundurularak yukarıda belirtilen kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılmasına,

- Özel araçlarla ilimize giriş yapan veya ilimizden çıkış yapan kişilerin ilimiz sınırlarındaki kontrol noktalarında 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde/ikametinde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde ilimize giriş ve ilimizden çıkışlarının yasaklanmasına,

- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli bir personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına karar verildi."



Ordu'da Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında toplandığı belirtildi.

İlave tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığını korumaya yönelik yeni tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulacaklara ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan veya ağır hastalığı olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için toplu taşımayı kullanacak olan, ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan, il dışından gelmiş olup ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde toplu taşımayı kullanmalarında kısıtlama olmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği belirtildi.

Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda gündüz 12.00-14.00, akşam ise 20.00-23.00 saatleri arasında yapılması uygun görüldü. Organizasyon alanında kaymakamlıkların göndereceği mahalli denetim ekiplerinden en az bir kişinin hazır bulunmasına da karar verildiği belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske, mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemlerler ayrı ayrı belirlendiği vurgulanan açıklamada, bu kurullar ve tedbirler çerçevesinde faaliyetleri sürdürülmesinin sağlandığı da ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 07.00-09.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına, taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanma başta olmak üzere her türlü taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." denildi.