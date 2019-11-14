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Şanlıurfa Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi,
Şanlıurfa Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Dün saat 22.50 sıralarında kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 14 askeri kentteki hastanelere götürdü. Patlama sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamaların hemen ardından görevlilerin inceleme başlattığı öğrenildi. 

VALİ ERİN: ASKERLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “13.11.2019 günü saat 22.30 sularında ilimiz askeri yerleşkesi içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır. Yaralı personelimiz ilimizde bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı da açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, “Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır” denildi.

VALİ ERİN: PATLAMA TERÖR SALDIRISI KAYNAKLI  DEĞİL

Patlama sonrası 20'nci Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Patlamadaki yaralı sayısının 17 olduğunu ifede eden Vali Erin, "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Gerekli tedbirleri aldık ve çalışmamız devam ediyor. Şu anda her şey kontrolümüz altında. Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar var fakat patlama bir terör saldırısı kaynaklı değil. Patlamanın nedeni ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yaralanan sivil vatandaşın ise patlama sırasında tugaya yakın yerdeki evinin balkonunda olduğu ve patlama nedeniyle çevreye saçılan şarapnel parçasının isabet ettiği öğrenildi.

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