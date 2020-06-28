  • BIST 114.668
  • Altın 390,395
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 3, Akçakele'de 3, Haliliye'de 12, Karaköprü'de 23, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, kentteki 24 evdeki karantina ise sona erdirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'nın bir şehrinde yürürken telefon kullanmak yasaklandı28 Haziran 2020 Pazar 08:20
  • Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı28 Haziran 2020 Pazar 08:20
  • Avrupa'nın 'camisiz başkenti' Atina, ilk caminin açılışına hazırlanıyor28 Haziran 2020 Pazar 08:10
  • ÖSYM: Yasal süreç başlatılmıştır28 Haziran 2020 Pazar 08:07
  • İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı28 Haziran 2020 Pazar 08:06
  • Paris'te İsrail'in ilhak planı protesto edildi28 Haziran 2020 Pazar 08:05
  • HDP'li 3 milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi27 Haziran 2020 Cumartesi 20:15
  • ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü27 Haziran 2020 Cumartesi 19:49
  • Manisa depreminin ön inceleme raporu27 Haziran 2020 Cumartesi 16:40
  • HDP: 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşıldı27 Haziran 2020 Cumartesi 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti