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Şanlıurfa’da arazi kavgasında ölen 5 kişi toprağa verildi 

Şanlıurfa’da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada ölen 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildikten sonra polis eskortu eşliğinde götürüldükleri mezarlıkta defnedildi.
Şanlıurfa’da arazi kavgasında ölen 5 kişi toprağa verildi 

Şanlıurfa-Bozova kara yolu kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba olan Polat ve Arıcı aileleri arasında kara yolu üzerinde çıkan silahlı çatışmada ölen Mehmet Emin Arıcı, İbrahim Polat, Ömer Arıcı, Mustafa Arıcı ve Elif Arıcı’nın otopsi işlemleri tamamlanan cenazeleri yakınlarına verildi. Saldırıda ölenlerden İbrahim Polat dün akşam saatlerinde polis eskortu eşliğinde kırsal Remzi Mahallesi'nde toprağa verilirken, Arıcı ailesine mensup 4 kişinin cenazeleri ise Mehmetçik Mahallesi'nde toprağa verildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında hastane morgundan alınan cenazelerin götürülüşü sırasında Arıcı ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Arazide ev yapma yüzünden sınır ihlali yapıldığı gerekçesiyle yol ortasında kurşuna dizilen Arıcı ailesine mensup 4 kişinin cenazesi yan yana toprağa verildi.

Silahlı kavgada ağır yaralanan Müslüm Arıcı’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çatışmanın yaşandığı kırsal Remzi Mahallesi'nde jandarma ekipleri giriş-çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatırken, gözaltına alınan 6 kişinin ise sorgulanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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