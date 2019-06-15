  • BIST 90.787
  • Altın 254,429
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Şanlıurfa'da aşiret kavgası: Çok sayıda ölü

Şanlıurfa' da arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da aşiret kavgası: Çok sayıda ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı.

Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.

Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıraya girdiler: Almanya'dan S-400 mesajı15 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
  • Bayburt’ta baraj, gölet yada su kanallarına girmek yasaklandı15 Haziran 2019 Cumartesi 09:40
  • Meclis’e ‘sürpriz’ paket mesaisi15 Haziran 2019 Cumartesi 09:39
  • ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü15 Haziran 2019 Cumartesi 09:19
  • 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi15 Haziran 2019 Cumartesi 09:17
  • 4 il için kritik uyarı15 Haziran 2019 Cumartesi 09:12
  • İSTOÇ'ta yangın çıktı15 Haziran 2019 Cumartesi 09:11
  • "Allah bilir içimizde hangi pozisyonda FETÖ'cüler var"15 Haziran 2019 Cumartesi 09:10
  • Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması15 Haziran 2019 Cumartesi 07:28
  • 3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet15 Haziran 2019 Cumartesi 07:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti