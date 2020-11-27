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Şanlıurfa’da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı

Şanlıurfa’da, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 4 aşiret lideriyle protokol imzaladı. Protokol ile aşiretler, erken yaşta ve zorla evliliklere izin vermeyecek.
Şanlıurfa’da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı

Türkiye’de en fazla çocuk evliliklerinin yaşandığı kentler arasında yer alan Şanlıurfa’da, bu evliliklerin önüne geçmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kentte etkili olan aşiret liderleriyle iş birliğine giderek protokol hazırladı.

Yetkililer, erken yaşta evliliklerin sık görüldüğü Akçakale’de Bin Muhammed aşireti lideri İsmail Büyükaslan, Harran’da Fitit aşireti lideri Mehmet Aygün, Siverek’te Kırvar aşireti lidei Ahmet Kırvar ve İzol aşireti lideri Mehmet İzol ile bir araya geldi. Aşiret liderleri, 'Erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadelede; Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yapmayı, gönüllü olarak destek vermeyi kabul ediyorum' ifadelerinin yer aldığı metne imza attı. 

Aşiret liderleriyle birebir görüşüp ikna ederek çocuk evliliklerinin önüne geçebilmek adına protokol imzaladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, “Bazı aileler çocuk yaşta evliliğin yasak olduğunu, bu durumun psikolojik ve sosyolojik sonuçlarının olumsuz olacağını bilmiyor.

Kendileri de küçük yaşta evlenen ebeveynler, erken evliliklerin normal olduğunu düşünüyor. Bizler ailelere ve aşiret liderlerine erken evliliklerin niçin zararlı olduğunu aktardık. Bizi dinledikten sonra ‘Bunlar yanlış şeyler, herkese anlatacağım’ dediler. O zaman ‘gel protokol yapalım gönül elçimiz ol’ dedik. Hiç çekinmeden hepsi kabul ederek, sürece destek sunmak istediler. Aldığımız bu olumlu karşılık bizleri de motive etti” dedi.

Çocuk evliliklerinin önüne geçebilmek için yapılması gereken ne varsa yaptıklarını ifade eden Bilici, "14 yaşındaki bir çocuğun 3’üncü eş olarak bir adama verildiği bir olay vardı. Çocuğumuz jandarmaya ‘beni kurtarın’ diyerek şikayetçi olmuştu. Bu kişiler için adli süreçler devreye giriyor. Mutlaka ceza alıyorlar. Bu insanlar için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu tip olaylardan etkilenerek aşiretler ile iş birliğine gittik” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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