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Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı

Şanlıurfa'da, bu yıl hasadı gerçekleştirilen ve halk arasında 'yeşil altın' olarak nitelendirilen Antep fıstığında rekoltenin yüksek olması nedeniyle Şıracılar Pazarı'nda fıstıkları koyacak yer kalmadı.
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı

Türkiye'nin en verimli arazilerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl hasadı tamamlanan fıstıkta rekolte 200 bin ton civarında gerçekleşti. Şanlıurfa’da çiftçiler, bahçelerinde topladığı fıstıkları satışını yapmak üzere Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Şıracılar ve Kuruyemişçiler Pazarı'na getirdi. Bu yıl fıstıkta yüksek rekolte gelmesi nedeniyle satışa getirilen fıstıklar, depo ve ambarlarda yer kalmayınca pazar yerine kurulan çadırlarda istiflenmeye başlandı.

FISTIKTA YÜKSEK REKOLTE

Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan, bu yıl fıstıkta 200 bin ton rekolte ile rekor kırıldığını söyledi. Önceki yılların iki katı ürün rekoltesine ulaşıldığını anlatan Aslan, "Şanlıurfa genelinde bu yıl 200 bin ton yüksek rekolte geldi. Mahsul çok iyi, fiyatlar da fena değil. Bu yıl tek bir şikayetimiz var. Yüksek rekolte dolayısıyla depolarda, iş yerlerimizde fıstık koyacak yerimiz kalmadı. Artık naylon çadırlar kurup fıstıkları istifliyoruz. Ama bu durumda bizi kara kara düşündürüyor. Yağış olduğu zaman hepimiz perişan olacağız. Bunun için bize yeni bir fıstık hallinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aslan, yüksek rekoltenin ardından baklavalık fıstığın kilosunun 50-55 TL arasında satıldığını da ifade etti.

Pazarda komisyonculuk yapan esnaf, 'var yılı' olması nedeniyle hasadı tamamlanan fıstıkların kendilerine getirildiğini belirterek, "Depo ve ambarlar dolduğu için fıstıkları, pazar alanındaki çadırların içinde muhafaza ediyoruz. Tek endişemiz yağış olması halinde fıstıkların zarar görmesi. Bu konuda yetkililerin, fıstıkları muhafaza edecek bir depo oluşturmasını istiyoruz" dedi.

Fıstık sahipleri de pazara bıraktıkları ürünlerinin bir an önce satılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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