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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolu üzerindeki Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz bilinmeyen 34 SY 4531 plakalı otomobil ile 35 AİD 226 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi de ağır yaralandı. Kazada demir yığınına dönen otomobilleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlükle otomobillerden çıkarılan yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akın eden yaralı yakınlarından bazıları sinir krizi geçirip, Acil Servis'in camlarını kırdı, görevlilerle tartıştı. Kazada 35 AİD 226 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak, 34 SY 4531 plakalı otomobilde bulunan Süleyman Bütün ile Ahmet Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Boğa’nın ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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