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Şanlıurfa'da karantina

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kadını ısıran köpek öldü. Köpeğin kuduz olduğunun anlaşılmasının ardından mahallede karantina başlatıldı.
Şanlıurfa'da karantina

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kadına saldıran köpeğin telef olması üzerine, mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi'nde çocuğuyla yakınlarının evine giden Gülizar Şahin (40) sokakta bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolunda ve bacağından yaralanan kadın, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADINI ISIRAN KÖPEK ÖLDÜ

İhbar üzerine mahalleye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Tetkikler sonucunda köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Tedavisi süren Gülizar Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakınlarının evine gittiği sıra köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

"KÖPEĞİN KUDUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Köpeğin kolunu ve ayağını ısırdığını anlatan Şahin, "Kendimi zor eve attım. Çocuğum ve ben çok korktuk. Eşim köpeğin yanın gittiğinde ölmüştü. Beni de hemen alıp hastaneye yetiştirdi. Orada kuduz aşıları ve pansuman yaptılar. Köpeği alıp götürdüler sonrada kuduz olduğu ortaya çıktı. Şu anda aşılarımı yapıyorum. Mahallede başıboş köpek çok. Çocuklarımız dışarıya çıkmaya, okulla gitmeye korkuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

"VETERİNERLER MAHALLEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI"

Kadının eşi mahalle muhtarı Nihat Şahin de eşinin ölümden döndüğünü belirterek, "Eşimi hemen hastaneye ulaştırdık, tedavisine başladılar. Camide mahalleliyi toplayarak bilgilendirdim. Gerekli afişleri alıp mahallenin bazı bölgelerine astım. Veterinerler mahallede çalışma başlattı. Belediyelerden mahalledeki başıboş köpekleri toplamalarını istiyoruz. Köpekler saldırır diye herkes tedirgin. Yetkililerden bir an önce bize yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise köpekten alınan numunede pozitif sonuç çıkması üzerine mahalledeki sahipli köpeklerin aşılandığını bildirdi.

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