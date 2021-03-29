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Şanlıurfa’da kaza: 1'i öğretim görevlisi, 6 yaralı

Şanlıurfa’da, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu, aralarında Harran Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr.  Ramazan Sağlam'ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da kaza: 1'i öğretim görevlisi, 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Görev yaptığı Harran Üniversitesi'ne gitmek için yola çıkan öğretim görevlisi Prof. Dr.  Ramazan Sağlam, yönetimindeki 63 AAR 819 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, karşı şeride geçerek Cihan Canpolat yönetimindeki 63 RC 192 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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