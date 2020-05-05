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Şanlıurfa'da kutsal mekanlar arasındaki ulaşım kısalıyor

Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak "Kültür ve Turizm Yolu"nun hizmete açılması için çalışmalara başlandı.
Şanlıurfa'da kutsal mekanlar arasındaki ulaşım kısalıyor

Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle de ön plana çıkıyor.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, Hazreti İbrahim'in doğduğu makam ile ateşe atıldığına inanılan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği mekan olarak kabul edilen "Sabır Makamı" arasındaki ulaşım kolaylaştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla iki makam arasına "Kültür ve Turizm Yolu" yapılacak.

Kent merkezindeki mekanlar arasındaki 4 kilometrelik dolambaçlı güzergah, yeni yol sayesinde hem 1,5 kilometreye inecek hem de çevre ve cephe düzenlenmeleriyle şehrin manevi atmosferine katkı sağlayacak.

Toplam proje alanı 51 bin 201 metrekare olan güzergahta, 25 metre olarak planlanan yolda çalışmalar başladı.

"Ülke turizmine kazandıracağız"
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sahip olduğu iki özel makam arasındaki ulaşımın kısa süre sonra direkt olarak sağlanacağını söyledi.

İlçenin en önemli projelerinden birisini hayata geçireceklerini belirten Kuş, daha önce ziyaretçilerin iki mekan arasında ulaşım sorunu yaşadığını ifade etti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülmesinin planlandığını aktaran Kuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, acil kamulaştırma kararıyla gerek Eyyübiye gerekse de Büyükşehir Belediyemizin önünü açtı. İnşallah yakın bir zaman dilimi içerisinde kamulaştırma çalışmalarını bitirip, inanç ve kültür yolu olan bu güzergahı sadece Şanlıurfalı kardeşlerimize değil tüm ülke turizme kazandırmış olacağız. Balıklıgöl'e gelen turistlerimiz artık rahat bir şekilde sabrın makamı olan Hazreti Eyyüp Peygamber makamına da gelmiş olacak." dedi.

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