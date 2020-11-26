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Şanlıurfa'da otel yangını

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Şanlıurfa'da otel yangını

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Haliliye ilçesi Asfalt Caddesi üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiyi pencereden ve otelin damından merdiven yardımıyla indirdi.

112 Acil Servis ekiplerince, bu kişilere ilk müdahaleleri yapıldı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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